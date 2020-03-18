Владельцам Land Rover станет чуть спокойнее. Полиция показала кино про подозреваемого в угонах
Сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемого в хищении автомобилей. По версии следствия, он тяготел к северу Петербурга и не мог устоять перед внедорожниками премиум-класса.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 18 марта, предполагаемого угонщика задержали в съёмной квартире в посёлке Янино-1. Им оказался 41-летний официально не трудоустроенный петербуржец, который нашёл себя в сфере противозаконного.
За его плечами десять судимостей за кражи, грабежи, незаконный оборот оружия, порчу имущества, а теперь и два новых дела по статье 158 УК РФ. Как полагают правоохранители, именно он промышлял в Приморском районе с июля по ноябрь прошлого года, приглядываясь к чужим автомобилям.
ГУ МВД по Петербургу
Без Land Rover остались двое с Шуваловского проспекта и Арцеуловской аллеи. Ещё один внедорожник пытались увезти с Шаврова, но воров спугнули хозяева. Полицейские отметили, что все адреса находятся неподалеку от выезда на КАД, и показали, как работал преступный дуэт.
Обе угнанные машины нашли. Одна стояла в гараже в поселке Кузьмолово Всеволожского района, на второй катался подозреваемый. 16 марта он отправлен под арест. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.