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18.03.2020 10:57
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Владельцам Land Rover станет чуть спокойнее. Полиция показала кино про подозреваемого в угонах

Сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемого в хищении автомобилей. По версии следствия, он тяготел к северу Петербурга и не мог устоять перед внедорожниками премиум-класса.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 18 марта, предполагаемого угонщика задержали в съёмной квартире в посёлке Янино-1. Им оказался 41-летний официально не трудоустроенный петербуржец, который нашёл себя в сфере противозаконного.

Фото: ГУ МВД по Петербургу

За его плечами десять судимостей за кражи, грабежи, незаконный оборот оружия, порчу имущества, а теперь и два новых дела по статье 158 УК РФ. Как полагают правоохранители, именно он промышлял в Приморском районе с июля по ноябрь прошлого года, приглядываясь к чужим автомобилям.

ГУ МВД по Петербургу

Без Land Rover остались двое с Шуваловского проспекта и Арцеуловской аллеи. Ещё один внедорожник пытались увезти с Шаврова, но воров спугнули хозяева. Полицейские отметили, что все адреса находятся неподалеку от выезда на КАД, и показали, как работал преступный дуэт.

Обе угнанные машины нашли. Одна стояла в гараже в поселке Кузьмолово Всеволожского района, на второй катался подозреваемый. 16 марта он отправлен под арест. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

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Комментарии (2)

nikonian
10 судимостей! Ну явно после нынешней исправится. Наш суд - самый гуманный в мире.
Батарейкин
Какой бред! Пишут про одного задержанного, а в статье - дуэт описан. ЗдОрово, Фъ!!!
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