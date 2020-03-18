Сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемого в хищении автомобилей. По версии следствия, он тяготел к северу Петербурга и не мог устоять перед внедорожниками премиум-класса.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 18 марта, предполагаемого угонщика задержали в съёмной квартире в посёлке Янино-1. Им оказался 41-летний официально не трудоустроенный петербуржец, который нашёл себя в сфере противозаконного.

