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18.03.2020 09:21
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Тоска по девяностым. Мужчина похитил из ювелирного магазина в Петербурге самую толстую золотую цепь

Полиция Красногвардейского района Петербурга расследует ограбление ювелирного магазина в ТРК «Заневский каскад». Мужчина присвоил себе на глазах у продавца самую увесистую золотую цепочку за 180 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне в торговый центр на Заневском проспекте наведался представитель народа, воспетого Михаилом Лермонтовым. Выглядел непримечательно — около 30 лет, коротко стриженный, в тёмной одежде. С ходу он попросил продавца показать ему цепь из золота плетения «Бисмарк». Присмотрелся он к самому дорогому изделию за 180 тысяч рублей, весом более 100 граммов.

Далее события развивались быстро — мужчина схватил украшение и убежал. Консультант заявила в полицию. Грабителя ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», служебная собака Жасмин взяла след лишь до автомобильной стоянки.

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Комментарии (1)

prosto_5e4ce2877d5fb
Свыше 100 граммов за 180000 рублей?
Томпак, наверное.
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