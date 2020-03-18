Тоска по девяностым. Мужчина похитил из ювелирного магазина в Петербурге самую толстую золотую цепь

Полиция Красногвардейского района Петербурга расследует ограбление ювелирного магазина в ТРК «Заневский каскад». Мужчина присвоил себе на глазах у продавца самую увесистую золотую цепочку за 180 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне в торговый центр на Заневском проспекте наведался представитель народа, воспетого Михаилом Лермонтовым. Выглядел непримечательно — около 30 лет, коротко стриженный, в тёмной одежде. С ходу он попросил продавца показать ему цепь из золота плетения «Бисмарк». Присмотрелся он к самому дорогому изделию за 180 тысяч рублей, весом более 100 граммов.

