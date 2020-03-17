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17.03.2020 21:15
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«Газпром-Медиа» возглавит руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Новым гендиректором «Газпром-Медиа» будет назначен руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом 17 марта со ссылкой на свои источники сообщает РБК. Информацию также подтвердила глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Напомним, место гендиректора «Газпром-Медиа» освободилось после перехода Дмитрия Чернышенко на работу вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина. Как утверждают источники РБК, Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером. Сам Жаров в разговоре с «Интерфаксом» от комментариев отказался.

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, до этого занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций, а также заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава. На место Жарова, по информации в СМИ, может претендовать Андрей Липов — глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

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Комментарии (2)

Muxpeh
Жаров первым делом блочил сайты за распространение сериалов Газпром-Медиа. Теперь за хорошую работу его назначили руководителем. Коррупция? Нет, не слышали.
krasnonosov
Кто ответит за бездарно потраченные деньги налогоплательщиков на борьбу серостей и бездарностей с Телеграмом?
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