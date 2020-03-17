«Газпром-Медиа» возглавит руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Новым гендиректором «Газпром-Медиа» будет назначен руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом 17 марта со ссылкой на свои источники сообщает РБК. Информацию также подтвердила глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.



Напомним, место гендиректора «Газпром-Медиа» освободилось после перехода Дмитрия Чернышенко на работу вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина. Как утверждают источники РБК, Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером. Сам Жаров в разговоре с «Интерфаксом» от комментариев отказался.

