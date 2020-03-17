Горсуд отодвинул «яблочников» от мандатов в «Московской заставе». Их оппозиция должна была получить на основе решения райсуда

Городской суд Петербурга 17 марта пересмотрел решение Московского райсуда, который отменил итоги повторного подсчета результатов выборов в МО «Московская застава», сообщила «Фонтанке» одна при присутствовавших на заседании слушателей Анна Романова. По итогам первой инстанции два мандата должны были получить кандидаты от оппозиции.



«Главный итог: апелляцию ответчика удовлетворили, решение суда первой инстанции отменили. Если по результатам Московского районного суда должны были пройти 2 кандидата от «Яблока» [Дмитрий] Дехканбаев и [Кирилл] Касимов, а [самовыдвиженец Павел] Триполка и [кандидат от «Единой России» Александр] Шатыркин - уйти из муниципального совета, то после городского суда всё возвращается к результатам после пересчётов», - рассказала она.