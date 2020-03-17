FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 20:15
0
Печать

Горсуд отодвинул «яблочников» от мандатов в «Московской заставе». Их оппозиция должна была получить на основе решения райсуда

Городской суд Петербурга 17 марта пересмотрел решение Московского райсуда, который отменил итоги повторного подсчета результатов выборов в МО «Московская застава», сообщила «Фонтанке» одна при присутствовавших на заседании слушателей Анна Романова. По итогам первой инстанции два мандата должны были получить кандидаты от оппозиции.

«Главный итог: апелляцию ответчика удовлетворили, решение суда первой инстанции отменили. Если по результатам Московского районного суда должны были пройти 2 кандидата от «Яблока» [Дмитрий] Дехканбаев и [Кирилл] Касимов, а [самовыдвиженец Павел] Триполка и [кандидат от «Единой России» Александр] Шатыркин - уйти из муниципального совета, то после городского суда всё возвращается к результатам после пересчётов», - рассказала она.

Первая инстанция по иску Декхамбаева и Касимова отменила итоги повторного подсчета 24 декабря. Как утверждали истцы, после пересчета расклад изменился в пользу Шатуркина и Триполка. Как прокомментировал «Фонтанке» Декхамбаев, истцы оспорят решение Горсуда.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний