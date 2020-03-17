Дыру в асфальте на Славянском мосту устранили. Источником проблем могла стать теплотрасса

Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» завершили ремонтные работы на Славянском мосту, где вечером 15 марта просела и разрушилась https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69032035/ часть покрытия на пешеходном подходе к переправе. Об этом 17 марта «Фонтанке» рассказали в учреждении.



«Временное ограждение уже снято и обеспечен безопасный проход. По предварительным данным, причиной провала стал подмыв грунта. Источником воды могла стать законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Собственник трубы не определен. На данный момент протечка воды прекратилась, грунт стабилен», — добавили в ГБУ «Мостотрест».

