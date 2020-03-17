FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 19:22
0
Печать

Дыру в асфальте на Славянском мосту устранили. Источником проблем могла стать теплотрасса

Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» завершили ремонтные работы на Славянском мосту, где вечером 15 марта просела и разрушилась https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69032035/ часть покрытия на пешеходном подходе к переправе. Об этом 17 марта «Фонтанке» рассказали в учреждении.

«Временное ограждение уже снято и обеспечен безопасный проход. По предварительным данным, причиной провала стал подмыв грунта. Источником воды могла стать законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Собственник трубы не определен. На данный момент протечка воды прекратилась, грунт стабилен», — добавили в ГБУ «Мостотрест».

Напомним, «Фонтанка» рассказывала, как у Славянского моста провалился асфальт на пешеходной части. Место провала сразу же огородили, а к утру там уже работал «Мостотрест». Как объяснили в учреждении, конструкции моста ничего не угрожало.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний