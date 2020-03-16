«Мостотрест»: Конструкции Славянского моста ничто не угрожает

Проходящая рядом с мостом заброшенная теплотрасса могла стать причиной частичной просадки пешеходной части Славянского моста в Рыбацком. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе «Мостотреста».



Как отметили в организации, просадка с разрушением асфальтового покрытия тротуара на подходе к Славянскому мосту произошла в зоне стенок устоев сооружения.



«По предварительным данным, причиной провала стал подмыв грунта. Источником воды могла стать законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Об этом говорят заполненные холодной водой дренажные колодцы теплотрассы и просачивающаяся сквозь грунт вода около сооружения», — отмечают в «Мостотресте» после осмотра места аварии.

