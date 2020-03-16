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16.03.2020 09:57
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«Мостотрест»: Конструкции Славянского моста ничто не угрожает

Проходящая рядом с мостом заброшенная теплотрасса могла стать причиной частичной просадки пешеходной части Славянского моста в Рыбацком. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Как отметили в организации, просадка с разрушением асфальтового покрытия тротуара на подходе к Славянскому мосту произошла в зоне стенок устоев сооружения.

«По предварительным данным, причиной провала стал подмыв грунта. Источником воды могла стать законсервированная теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Об этом говорят заполненные холодной водой дренажные колодцы теплотрассы и просачивающаяся сквозь грунт вода около сооружения», — отмечают в «Мостотресте» после осмотра места аварии.

При этом специалисты уверены, что самой конструкции моста ничего не угрожает.

На месте просадки устанавливаются ограждения, а также деревянный настил для свободного и безопасного прохода.

О ЧП на Славянском мосту очевидцы начали сообщать с ночь 15 марта. В МЧС после выезда на место уверяли, что угрозы дальнейшего провала нет, ограничений для движения транспорта также нет, пешеходы могут пройти по противоположной части.

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Комментарии (1)

Snaky
"пешеходы могут пройти по противоположной части." - или просто перепрыгнуть. :)
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