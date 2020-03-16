В парламенте Петербурга отменяют рабочие группы из-за коронавируса. На ковер вызывают профильного вице-губернатора Эргашева

Ряд заседаний рабочих групп отменен, оставлены только самые необходимые. Кроме того, было принято решение, что заседания парламентских комитетов и комиссий продолжатся, однако на них будут присутствовать только необходимые представители исполнительной власти города. Также в ЗакСе отменили проведение экскурсий по Мариинскому дворцу.

В петербургском парламенте на совете фракций 16 марта было рекомендовано отменить или сократить до минимума очные заседания рабочих групп из-за коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщил лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Парламентарий отметил, что поддерживает введенные меры, так как ситуация опасна.



В пресс-службе Заксобрания «Фонтанке» подтвердили информацию о временной отмене экскурсий, а также пояснили, что рабочие группы могут проходить в дистанционном формате.



Кроме того, в пленарном заседании, которое состоится в среду, 18 марта, примет участие вице-губернатор Петербурга по вопросам соцполитики Олег Эргашев. В рамках правительственного часа чиновник расскажет о мерах по противодействию распространению коронавируса в городе.



Ранее «Фонтанка» писала, что с 16 марта в Мариинском дворце у депутатов и их помощников на входе измеряют температуру.



В России по данным на 15 марта зарегистрировали 63 случая заболевания коронавирусом, шестеро — петербуржцы.

