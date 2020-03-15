Высшая школа экономики даёт всем вузам бесплатный доступ к своей платформе из-за коронавируса
В Петербурге Высшая школа экономики предложила использовать другим вузам свою платформу для дистанционного обучения. Соответствующее заявление 15 марта опубликовано на сайте ВШЭ.
«На платформе оnline.hse.ru размещено 72 курса ВШЭ. Главное отличие от глобальных платформ в том, что у вузов есть возможность видеть статистику по своим студентам в личном кабинете и понимать, кто на какой курс зачислен, сколько человек начали учиться, сколько и с каким результатом сдали тесты и так далее. На данный момент этим функционалом уже пользуется 31 вуз — партнер ВШЭ, — говорится в предложении вуза. — В сложных условиях, которые возникли из-за коронавируса, ВШЭ чувствует свою социальную ответственность и предлагает вузам из всех регионов бесплатно воспользоваться уже отработанными технологиями для организации дистанционного обучения студентов».
Ранее СПбГУ из-за ограничений по коронавирусу сделал свои онлайн-курсы бесплатными для студентов российских вузов и объявил о переводе на дистанционное обучение студентов. Новый режим, введенный из-за коронавируса, коснется юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук.
По информации «Фонтанки», обмен доступом к своим курсам инициирован советом ректоров Петербурга и Ленобласти. Совещание проходило в режиме видеоконференции. К программе присоединятся все петербургские вузы, имеющие технические возможности.