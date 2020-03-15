Высшая школа экономики даёт всем вузам бесплатный доступ к своей платформе из-за коронавируса

«На платформе оnline.hse.ru размещено 72 курса ВШЭ. Главное отличие от глобальных платформ в том, что у вузов есть возможность видеть статистику по своим студентам в личном кабинете и понимать, кто на какой курс зачислен, сколько человек начали учиться, сколько и с каким результатом сдали тесты и так далее. На данный момент этим функционалом уже пользуется 31 вуз — партнер ВШЭ, — говорится в предложении вуза. — В сложных условиях, которые возникли из-за коронавируса, ВШЭ чувствует свою социальную ответственность и предлагает вузам из всех регионов бесплатно воспользоваться уже отработанными технологиями для организации дистанционного обучения студентов».

В Петербурге Высшая школа экономики предложила использовать другим вузам свою платформу для дистанционного обучения. Соответствующее заявление 15 марта опубликовано на сайте ВШЭ.

Ранее СПбГУ из-за ограничений по коронавирусу сделал свои онлайн-курсы бесплатными для студентов российских вузов и объявил о переводе на дистанционное обучение студентов. Новый режим, введенный из-за коронавируса, коснется юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук.



По информации «Фонтанки», обмен доступом к своим курсам инициирован советом ректоров Петербурга и Ленобласти. Совещание проходило в режиме видеоконференции. К программе присоединятся все петербургские вузы, имеющие технические возможности.