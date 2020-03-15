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15.03.2020 17:31
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СПбГУ из-за ограничений по коронавирусу сделал свои онлайн-курсы бесплатными для студентов российских вузов

Санкт-Петербургский государственный университет открыл доступ к своим онлайн-курсам для студентов из других вузов на время особых мер, которые действуют в городе из-за коронавируса.

Подробности 15 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе СПбГУ. До сих пор студенты других вузов, желающие пройти курс и получить сертификат, должны были его оплатить. В условиях пандемии руководство вуза приняло решение сделать доступ к электронным образовательным ресурсам свободным для студентов других вузов. Сертификаты, в случае успешного освоения курса, будут давать с 17 марта.

Ранее сообщалось, что СПбГУ переводит часть студентов на дистанционное обучение. Заочно получать знания будут будущие юристы, менеджеры и студенты факультета свободных искусств и наук.

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Комментарии (4)

260663961
Причём тут иных ЛГУ, когда речь идёт про СПбГУ. Там с 17 марта и речь про бесплатные онлайн курсы а не дистанционное обучение.
260662921
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260663801
Ничего бесплатного по точным и естественным наукам не нашел. С сайта "Онлайн-курсы СПбГУ" перекидывавают на coursera.ru, а там бесплатны только несколько первых занятий.
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