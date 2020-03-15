СПбГУ из-за ограничений по коронавирусу сделал свои онлайн-курсы бесплатными для студентов российских вузов
Санкт-Петербургский государственный университет открыл доступ к своим онлайн-курсам для студентов из других вузов на время особых мер, которые действуют в городе из-за коронавируса.
Подробности 15 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе СПбГУ. До сих пор студенты других вузов, желающие пройти курс и получить сертификат, должны были его оплатить. В условиях пандемии руководство вуза приняло решение сделать доступ к электронным образовательным ресурсам свободным для студентов других вузов. Сертификаты, в случае успешного освоения курса, будут давать с 17 марта.
Ранее сообщалось, что СПбГУ переводит часть студентов на дистанционное обучение. Заочно получать знания будут будущие юристы, менеджеры и студенты факультета свободных искусств и наук.