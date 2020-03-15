Центр помощи ластоногим за сезон спас больше десятка нерпят. Ещё одного щенка подобрали в Сестрорецке

Благодаря семье петербуржцев, которые прогуливались вдоль берега залива в Курортном районе, удалось спасти ещё одного щенка балтийской нерпы. Себя он показал людям, забравшись на самую высокую льдину.

О спасении сообщает центр помощи ластоногим, нерпенка привезли в Репино 14 марта. Семья заметила малыша на высокой льдине у мыса Дубковский. Пока к нему ехали спасатели, нерпа сползла в воду. Предположение о том, что далеко кроха уплыть не сможет, было оправданным. Щенка забрали с прибрежного колотого льда неподалёку. Весит белёк чуть больше пяти килограммов.

За день до того нерпенка нашли в Ушково. Самочка была в плохом состоянии, но ей вовремя оказали помощь.

С начала сезона, в который рожают ластоногие, в центр поступило уже больше десяти щенков. Зоозащитники призывают горожан быть внимательнее, на территории Курортного района сохранился практически последний на заливе лёд, и вероятнее всего, появляться на свет большинство щенков будут именно там. Волонтеры напоминают, что выходить на лёд нельзя и новорожденных лучше не трогать, а сразу звонить в центр по телефону 699-23-99.