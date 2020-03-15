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15.03.2020 12:30
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Петербуржец потерял в Бергене свою «золотую рыбку». Он ищет норвежца, которому отдал 2 млн

Мечта жителя Петербурга ходить по морям под парусом может не осуществиться из-за преступных намерений норвежца. Горожанин купил у него яхту, но тот перестал выходить на связь.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, отчаяние привело 36-летнего петербуржца в отдел полиции накануне, 14-го числа. Он рассказал, что сделал себе подарок в виде яхты, в названии которой фигурирует «золотая рыбка», под Новый, 2020 год. Он нашёл яхту на финском сайте, съездил в норвежский Берген, осмотрел ее и остался доволен. Петербуржец заключил договор купли-продажи, перевёл продавцу 2,1 млн рублей.

Он договорился с владельцем, что до весны его «рыбка» может оставаться в норвежской марине. Выйти на связь с предыдущим владельцем житель Северной столицы безуспешно пытается с февраля.

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Комментарии (2)

reyals
Судя по тексту, сделку он заключил в Бергене. Почему он к российским мусорам пошёл, а не к норвежским?
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