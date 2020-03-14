Очередной «Том Хэнкс» застрял в терминале Пулково из-за дорожных штрафов, шеф-повар объявил голодовку

Гражданин Армении прилетел в Петербург из испанского Аликанте с судебными документами на руках, согласно которым его не имеют права не пускать в страну, к жене и ребенку. Система ФСБ снова дала сбой и оставила Аветиса Погосяна по ту сторону границы.

О том, что пограничники не пускают через границу Погосяна, рассказал «Фонтанке» 14 марта его брат, который уже успел съездить в Пулково и написать заявление на имя начальника линейного отдела МВД России в аэропорту подполковника Логинова. Судя по тексту, на документы гражданина Армении отказались смотреть полиция, таможня, прокуратура и ФСБ.

Фото: Аветис Погосян

Как рассказал сам Погосян, он прилетел в Петербург из Аликанте, где, как и в Северной столице, работает шеф-поваром, 12 марта. Он допускал, что к нему возникнут вопросы из-за истории с судом, но не ожидал, что оригиналы постановления на пограничников убедительно не подействуют. Ему выдали уведомление, в котором старший лейтенант Лыс написал, что въезд запрещен из-за того, что он минимум дважды в Петербурге нарушал административно. По словам Погосяна, все дело в штрафе за нарушение ПДД, причем который он пытался оспорить. Но пока оспаривал, следует из базы мировых судей, его успели оштрафовать за то, что он не заплатил предыдущий штраф, из чего и сложились два административных нарушения и запрет на въезд.

Погосян обратился в суд, из карточки его дела следует, что на время разбирательства решение полиции не пускать иностранца в город признавалось недействительным, но спешить уезжать от жены и ребенка, оба граждане России, он не торопился. Проблемой стал автомобиль — он зарегистрирован в Испании, и срок, в течение которого мужчина может без проблем с законом перемещаться на нем по городу, ограничен. Он истекал 29 января 2019 года, о чем Погосян сообщил судье на заседании. Та пошла навстречу и выдала ему бумагу, согласно которой у него не должно было быть проблем с возвращением из Европы, чтобы обнулить ограничение для машины. 30 числа повар пересек границу в Нарве и на обратном пути получил уведомление, подобное тому, что 14 марта ему выдали в Пулково.



Для возвращения он решил дождаться окончательного решения суда. Жалоба Погосяна, следует из карточки дела и присланных им фотографий постановления, была удовлетворена, правда, неспешно. Из картотеки следует, что процесс дважды, 4 декабря и 21 января, откладывали для сбора доказательств. Погосян утверждает, что на руках у полицейских были документы только на одно его нарушение, и они пытались найти еще.

Иск об оспаривании решения об ограничении въезда в Россию удовлетворен 10 февраля. Есть у него ответ и от управления миграции ГУ МВД по СПб и ЛО, в котором сказано, что информация из решений Смольнинского районного суда об отмене запрета внесена в учеты этого самого управления. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД.



Фото: скриншот с сайта smolninsky--spb.sudrf.ru

Третьи сутки кукующий на железных лавках аэропорта Погосян 14 марта решил объявить голодовку, тем более что цены на еду в Пулково сами к тому понуждают. Он сетует на невозможность надеть чистые носки и переживает, что находится вне возможности самоизолироваться — как-никак, а прилетел он из Испании, где только за последние сутки выявлено 1500 новых случаев китайского коронавируса.

