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14.03.2020 17:45
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На Лубянке задержан лидер петербургского профсоюза школьников

Лидера петербургского профсоюза школьников «Ученик» Леонида Шайдурова задержали на акции против политических репрессий у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке 14 марта. Об этом одиннадцатиклассник сам сообщил «Фонтанке».

По словам Шайдурова, он не стоял в одиночном пикете, «просто решил поддержать акцию». Сейчас его доставили в Басманное ОВД.

Всего сотрудники полиции задержали 20 человек, среди которых правозащитник Лев Пономарев, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, несколько журналистов.

Задержания начались сразу после того, как люди пришли на акцию. Она проходит под лозунгом «Обнулите сроки политзекам».

Фото: Леонид Шайдуров

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Комментарии (9)

nuga
Навальнят и дело Сети тут комментируют аплодируя. А этих вдруг загнобили? Методичка другая.
krasnonosov
"Он с детских лет мечтал о том,
Чтоб на родной земле
Жил человек своим трудом
И не был в кабале.

За днями дни, за годом год
Проходят чередой,
Ульянов учится, растет,
На сходку тайную идет
Ульянов молодой.

Семнадцать минуло ему,
Семнадцать лет всего,
Но он - борец! И потому
Боится царь его!

Летит в полицию приказ:
«Ульянова схватить!»
И вот он выслан в первый раз,
В деревне должен жить.

Проходит время. И опять
Он там, где жизнь кипит:
К рабочим едет выступать,
На сходках говорит.

Идет ли он к своим родным,
Идет ли на завод -
Везде полиция за ним
Следит, не отстает..." (с) С. Михалков, "В Музее В.И.Ленина"
perekuz
Городские сумасшедшие неистребимы!
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