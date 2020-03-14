На Лубянке задержан лидер петербургского профсоюза школьников
Лидера петербургского профсоюза школьников «Ученик» Леонида Шайдурова задержали на акции против политических репрессий у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке 14 марта. Об этом одиннадцатиклассник сам сообщил «Фонтанке».
По словам Шайдурова, он не стоял в одиночном пикете, «просто решил поддержать акцию». Сейчас его доставили в Басманное ОВД.
Всего сотрудники полиции задержали 20 человек, среди которых правозащитник Лев Пономарев, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, несколько журналистов.
Задержания начались сразу после того, как люди пришли на акцию. Она проходит под лозунгом «Обнулите сроки политзекам».