Лидера петербургского профсоюза школьников «Ученик» Леонида Шайдурова задержали на акции против политических репрессий у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке 14 марта. Об этом одиннадцатиклассник сам сообщил «Фонтанке».



По словам Шайдурова, он не стоял в одиночном пикете, «просто решил поддержать акцию». Сейчас его доставили в Басманное ОВД.

Всего сотрудники полиции задержали 20 человек, среди которых правозащитник Лев Пономарев, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, несколько журналистов.