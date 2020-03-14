Матвиенко запретила всем сенаторам ездить за границу. Только в «экстраординарных случаях» и с ее разрешения

На субботнем заседании Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко объявила об ограничениях на контакты с иностранцами для членов СФ.



По ее словам, это необходимо сделать, чтобы обезопасить себя от опасности коронавируса, следует из трансляции на сайте СФ. Все визиты делегаций сенаторов откладываются. Прием делегаций из стран, где есть опасность вируса, также приостанавливаются, сообщила 14 марта Матвиенко.

Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за границу. «Речь идет о здоровье. Ничего страшного, если вы месяц-два-три не будете выезжать за рубеж», — пояснила спикер. Однако она оставила «окно возможностей»: в «экстраординарных случаях» сенаторам все же можно будет съездить в «опасные» страны, но для этого придется писать заявление на имя Матвиенко и получать от нее письменное разрешение.