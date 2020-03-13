Гендиректор ВОЗ: Центр пандемии коронавируса сместился из Китая в Европу

Центром распространения коронавируса стал Европейский союз вместо Китая. Об этом 13 марта заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебресиус.



«В настоящее время эпицентром пандемии стала Европа, где зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая», — сказал он.



Гебреисус уточнил, что в Италии ежедневно регистрируют больше случаев заражения коронавирусом, чем в Китае в разгар эпидемии.