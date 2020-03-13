Гендиректор ВОЗ: Центр пандемии коронавируса сместился из Китая в Европу
Центром распространения коронавируса стал Европейский союз вместо Китая. Об этом 13 марта заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебресиус.
«В настоящее время эпицентром пандемии стала Европа, где зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая», — сказал он.
Гебреисус уточнил, что в Италии ежедневно регистрируют больше случаев заражения коронавирусом, чем в Китае в разгар эпидемии.
Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.
По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.