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13.03.2020 18:56
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Больше ста не собираться, лыж и СПА не будет. Швейцария пытается закрыться от коронавируса новыми мерами

Швейцария ужесточила меры по борьбе с новым коронавирусом, запрещены мероприятия с участием свыше 100 человек.

Запрет затрагивает, в том числе, горнолыжные курорты, инфраструктуру и СПА, заявил глава Федерального департамента по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе, выступая на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания правительства, сообщает РИА Новости.

«Меры, предпринятые сегодня утром Федеральным советом, нацелены на защиту самых уязвимых представителей сообщества и на то, чтобы избежать переполнения больниц и отделений интенсивной терапии. Федеральный совет принял решение утром запретить с сегодняшнего дня все частные и общественные мероприятия с участием свыше 100 человек», — сказал он.

«Ситуация сложная, но у нас есть средства, чтобы справиться с ней как финансово, так и в медицинском плане», — добавила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

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