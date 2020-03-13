Порошенко отлынивает от допросов в Киеве. Он улетел в коронавирусную Европу и исчез

Бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Журналисты узнали о том, что он покинул страну.

«Вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте», — так 13 марта местоположение Петра Порошенко прокомментировали в его партии изданию «Страна.ua».

Где сейчас находится бывший президент неизвестно. В политической силе заверили, что Порошенко «точно» не вернулся на Украину.

Госбюро расследований посетовало на то, что бывший лидер республики не явился на три десятка допросов по 16 уголовным делам.