Порошенко отлынивает от допросов в Киеве. Он улетел в коронавирусную Европу и исчез
Бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Журналисты узнали о том, что он покинул страну.
«Вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте», — так 13 марта местоположение Петра Порошенко прокомментировали в его партии изданию «Страна.ua».
Где сейчас находится бывший президент неизвестно. В политической силе заверили, что Порошенко «точно» не вернулся на Украину.
Госбюро расследований посетовало на то, что бывший лидер республики не явился на три десятка допросов по 16 уголовным делам.
Бывший президент Украины Петра Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел. Все они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в работу судей.
В Испании зарегистрировано уже почти 4 тысячи случаев коронавируса.