FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 15:18
1
Печать

Порошенко отлынивает от допросов в Киеве. Он улетел в коронавирусную Европу и исчез

Бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Журналисты узнали о том, что он покинул страну.

«Вылетел 8 марта в Испанию с пересадкой во Франкфурте», — так 13 марта местоположение Петра Порошенко прокомментировали в его партии изданию «Страна.ua».

Где сейчас находится бывший президент неизвестно. В политической силе заверили, что Порошенко «точно» не вернулся на Украину.

Госбюро расследований посетовало на то, что бывший лидер республики не явился на три десятка допросов по 16 уголовным делам.

Бывший президент Украины Петра Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел. Все они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и вмешательства в работу судей.

В Испании зарегистрировано уже почти 4 тысячи случаев коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Петр Петров
петя в бегах!!!
Берите пример!! Вам ждать не долго уже
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний