В Смольном освободили от должности главного архивариуса

Глава архивного комитета Сергей Соколов освобожден от должности председателя архивного комитета Санкт-Петербурга. Ранее этот блок получил нового куратора на уровне вице-губернатора.
Об освобождении Соколова от должности 13 марта сообщает сайт Смольного. Исполнять его обязанности будет зампредседателя Павел Крылов.
Сергей Соколов возглавлял комитет с 2015 года. При этом в конце 2019 года в правительстве были перераспределены зоны ответственности между вице-губернаторами. Транспортный и инвестиционный блоки перешли от Эдуарда Батанова Максиму Соколову. Одновременно самому Батанову достались направления и ведомства, которые ранее курировал Олег Марков: ГАТИ, Гостехнадзор, а также комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивный.