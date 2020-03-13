Казахстан теперь тоже с коронавирусом
Соседний с Россией Казахстан не избежал главной мировой опасности. В стране обнаружили заболевших новым коронавирусом, официально подтвердили власти страны 13 марта.
Как пишет Tengrinews.kz, в стране официально подтверждены два случая заболевания. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в страну из Германии 9 марта. 73 пассажира, летевшие вместе с ним, будут найдены и помещены на карантин, об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, второй больной (точнее, больная) также приехал с инфекцией из ФРГ. Оба уже в стационаре в Алма-Ате.
«Мы не можем раскрывать персональные данные. Это мужчина и женщина. Первый пациент прибыл 9 марта до ввода Германии в первую категорию, второй — 12 марта, прошлым вечером», — сказал он.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса по миру как пандемию. По последним данным ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом по всему миру достигло 125
тыс. человек в 117 странах. Число жертв по всему миру превысило 4,6 тыс. человек.