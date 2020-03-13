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13.03.2020 12:11
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Казахстан теперь тоже с коронавирусом

Соседний с Россией Казахстан не избежал главной мировой опасности. В стране обнаружили заболевших новым коронавирусом, официально подтвердили власти страны 13 марта.

Как пишет Tengrinews.kz, в стране официально подтверждены два случая заболевания. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в страну из Германии 9 марта. 73 пассажира, летевшие вместе с ним, будут найдены и помещены на карантин, об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, второй больной (точнее, больная) также приехал с инфекцией из ФРГ. Оба уже в стационаре в Алма-Ате.

«Мы не можем раскрывать персональные данные. Это мужчина и женщина. Первый пациент прибыл 9 марта до ввода Германии в первую категорию, второй — 12 марта, прошлым вечером», — сказал он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса по миру как пандемию. По последним данным ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом по всему миру достигло 125
тыс. человек в 117 странах. Число жертв по всему миру превысило 4,6 тыс. человек.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Уже ближе, но у нас уже свой случай на подозрении. Главврач крупнейшей городской больницы приехал из Италии и прихворнул малость.
Samal_5e4d4df31fec5
страшно подумать сколько больных в соседней Монголии!
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