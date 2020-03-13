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13.03.2020 08:55
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Эверест закрыт для альпинистов из-за коронавируса

Правительство Непала из-за коронавируса приостановило выдачу туристических виз. В первую очередь от этого решения, как пишет 13 марта ТАСС, скажется на экспедициях альпинистов на высочайший пик планеты Эверест. Ограничения вступают в силу с 14 марта.

«Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля», - сообщает агентство.

Правительство страны отмечает, что теперь иностранцам для посещения Непала нужна медицинская справка о здоровье. Все заявления буду рассматривать представительства Непала в странах, откуда стартует турист.

При этом чиновники осознают, что страна может лишиться многомиллионных доходов от альпинизма.

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в Китае выявлены 26 новых больных коронавирусом, в Италии — 2313 больных, в Иране — 958 больных, в Южной Корее — 114 больных, в Испании — 501 больной, во Франции — 495 больных, в Германии — 271 больной, в США — 291 больной.

Кроме того, по последним данным ВОЗ, за сутки коронавирус был зафиксирован в четырех новых странах и территориях: Французская Полинезия, Турция, Гондурас и Кот-дʼИвуар.

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Комментарии (1)

Peshekhod
Круто! Типа на горе засел вирус, как Соловей-Разбойник, и поджидает туриздов.
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