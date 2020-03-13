Эверест закрыт для альпинистов из-за коронавируса

Правительство Непала из-за коронавируса приостановило выдачу туристических виз. В первую очередь от этого решения, как пишет 13 марта ТАСС, скажется на экспедициях альпинистов на высочайший пик планеты Эверест. Ограничения вступают в силу с 14 марта.



«Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля», - сообщает агентство.



Правительство страны отмечает, что теперь иностранцам для посещения Непала нужна медицинская справка о здоровье. Все заявления буду рассматривать представительства Непала в странах, откуда стартует турист.

