Эверест закрыт для альпинистов из-за коронавируса
Правительство Непала из-за коронавируса приостановило выдачу туристических виз. В первую очередь от этого решения, как пишет 13 марта ТАСС, скажется на экспедициях альпинистов на высочайший пик планеты Эверест. Ограничения вступают в силу с 14 марта.
«Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля», - сообщает агентство.
Правительство страны отмечает, что теперь иностранцам для посещения Непала нужна медицинская справка о здоровье. Все заявления буду рассматривать представительства Непала в странах, откуда стартует турист.
При этом чиновники осознают, что страна может лишиться многомиллионных доходов от альпинизма.
По данным ВОЗ, за минувшие сутки в Китае выявлены 26 новых больных коронавирусом, в Италии — 2313 больных, в Иране — 958 больных, в Южной Корее — 114 больных, в Испании — 501 больной, во Франции — 495 больных, в Германии — 271 больной, в США — 291 больной.
Кроме того, по последним данным ВОЗ, за сутки коронавирус был зафиксирован в четырех новых странах и территориях: Французская Полинезия, Турция, Гондурас и Кот-дʼИвуар.