Нападение на лидера петербургской «Другой России» стало уголовным делом
Полиция Красногвардейского района Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на лидера местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева. Об этом сам пострадавший 12 марта сообщил «Фонтанке». Правоохранители усмотрели в случившемся признаки ст.116 УК РФ («Побои»).
Напомним, Дмитриева избили в парадной собственного дома. Двое крепких мужчин спортивного телосложения повалили политика на пол у двери его квартиры 3 марта. На шум выбежали соседи, из-за чего нападавшим пришлось сбежать.
В сентябре 2019 года активисты «Другой России» провели акцию у УМВД Москвы, вывесив баннер «Свободу политзекам». В тот же день полиция обыскала столичный штаб нацболов.
«Другая Россия» — преемник запрещенной в России национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.