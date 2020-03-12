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12.03.2020 20:37
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Коронавирус оставил петербуржцев без международного семинара и лекции к юбилею Зимней войны. Финны не приедут

Из-за рекомендации МИДа Финляндии не выезжать за рубеж в Петербурге отменён семинар к 80-летию окончания Зимней войны с участием ведущих финских специалистов, запланированный на 17 марта. Об этом 12 марта сообщили в Генконсульстве Финляндии.

«К нашему глубокому сожалению, вынуждены сообщить Вам о том, что в связи с распространением коронавируса нового типа (COVID-19), было решено временно отложить проведение семинара, посвященного 80-летию окончания Зимней войны, ранее запланированной на 17 марта 2020 г. Тщательно рассмотрев возможные риски для участников и организаторов мероприятия, мы приняли решение в пользу минимизации угрозы. Это было сложное решение для нас, однако мы убеждены, что в данной ситуации следует отложить мероприятие до тех пор, пока мы не сможем обеспечить его безопасное проведение», - заявили организаторы.

В Генконсульстве также сообщили о том, что будет отложена и публичная лекция на ту же тему, назначенная ранее на 18 марта.

О датах мероприятий будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что в Финляндии за последние сутки число случаев заражения выросло почти вдвое. В стране отменены мероприятия с участием более 500 человек.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Лишили возможности покричать патриотам "Можем повторить!"
260551481
Как мы теперь без семинара ?!, наверное даже кушать не сможем...
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