Коронавирус оставил петербуржцев без международного семинара и лекции к юбилею Зимней войны. Финны не приедут

Из-за рекомендации МИДа Финляндии не выезжать за рубеж в Петербурге отменён семинар к 80-летию окончания Зимней войны с участием ведущих финских специалистов, запланированный на 17 марта. Об этом 12 марта сообщили в Генконсульстве Финляндии.

«К нашему глубокому сожалению, вынуждены сообщить Вам о том, что в связи с распространением коронавируса нового типа (COVID-19), было решено временно отложить проведение семинара, посвященного 80-летию окончания Зимней войны, ранее запланированной на 17 марта 2020 г. Тщательно рассмотрев возможные риски для участников и организаторов мероприятия, мы приняли решение в пользу минимизации угрозы. Это было сложное решение для нас, однако мы убеждены, что в данной ситуации следует отложить мероприятие до тех пор, пока мы не сможем обеспечить его безопасное проведение», - заявили организаторы.

