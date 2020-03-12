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12.03.2020 14:39
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Баскетбольный «Зенит» не сыграет с «Вийербаном» в Евролиге из-за коронавируса

Баскетбольная Евролига приняла решение о приостановке всех матчей на неопределенный срок. Как сообщили в четверг, 12 марта, в пресс-службе турнира, приостановка связана с пандемией коронавируса.

В Евролиге выступают три российских клуба: московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит». Таким образом, отменены матчи ЦСКА — «Альба» (должен был состояться 12 марта), «Химки» — «Бавария» и «Вийербан» — «Зенит» (13 марта).

Ранее из-за пандемии коронавируса остановили футбольные чемпионаты Италии, Испании и Дании, а также чемпионат по фигурному катанию и Национальной баскетбольной лиги (НБА).

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