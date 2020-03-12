После ДТП с маршруткой на Савушкина в больницы увезли восьмерых, в том числе ребенка. Водитель ПАЗа уверяет, что его подрезали на скользкой дороге
Десять человек пострадали в ДТП в Приморском районе, где маршрутка улетела в столб. Осмотр в больнице потребовался только восьмерым.
Об этом «Фонтанке» 12 марта сообщили в городской станции скорой помощи.
По данным нашего издания, пострадавших развезли в четыре больницы.
Двое в удовлетворительном состоянии продолжают проходить обследование в Мариинской больнице. По данным стационара — это женщины.
Еще трое человек доставлены в городскую больницу № 3 (Елизаветинскую). Их состояние, как уточнили в пресс-службе, оценивается как средней тяжести у двоих и удовлетворительное у одного. Еще двух женщин, 35 и 69 лет, увезли в Александровскую. Там уточнили, что обе они в состоянии средней тяжести.
В ДТП пострадал ребенок 2009 года. Его осматривают в больнице имени Раухфуса.
Как сообщили «Фонтанке» в АО «Третий парк», чья маршрутка № 210 пострадала в ДТП, водитель работает в компании с 2001 года, и это его первая авария. Он сообщил, что на небольшой скорости (данные ГЛОНАСС подтверждают, что она была 26 километров в час) двигался по Савушкина, когда его подрезал автомобиль. Уходя от столкновения, ПАЗ попал в занос на скользкой дороге, и он врезался в столб. Маршрутный автобус 2016 года выпуска.
В «Третьем парке» заявили, что расследование инцидента продолжается, все пассажиры были застрахованы и могут обратиться за возмещением в канцелярию предприятия.
Как писала «Фонтанка», авария произошла около 10 часов утра напротив дома 103 по улице Савушкина. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 (обслуживает АО «Третий парк») не справился с управлением и врезался в фонарный столб.