Десять человек пострадали в ДТП в Приморском районе, где маршрутка улетела в столб. Осмотр в больнице потребовался только восьмерым.



Об этом «Фонтанке» 12 марта сообщили в городской станции скорой помощи.



По данным нашего издания, пострадавших развезли в четыре больницы.



Двое в удовлетворительном состоянии продолжают проходить обследование в Мариинской больнице. По данным стационара — это женщины.



Еще трое человек доставлены в городскую больницу № 3 (Елизаветинскую). Их состояние, как уточнили в пресс-службе, оценивается как средней тяжести у двоих и удовлетворительное у одного. Еще двух женщин, 35 и 69 лет, увезли в Александровскую. Там уточнили, что обе они в состоянии средней тяжести.

