FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
71.47р81.02р
12.03.2020 13:56
1
Печать

После ДТП с маршруткой на Савушкина в больницы увезли восьмерых, в том числе ребенка. Водитель ПАЗа уверяет, что его подрезали на скользкой дороге

Десять человек пострадали в ДТП в Приморском районе, где маршрутка улетела в столб. Осмотр в больнице потребовался только восьмерым.

Об этом «Фонтанке» 12 марта сообщили в городской станции скорой помощи.

По данным нашего издания, пострадавших развезли в четыре больницы.

Двое в удовлетворительном состоянии продолжают проходить обследование в Мариинской больнице. По данным стационара — это женщины.

Еще трое человек доставлены в городскую больницу № 3 (Елизаветинскую). Их состояние, как уточнили в пресс-службе, оценивается как средней тяжести у двоих и удовлетворительное у одного. Еще двух женщин, 35 и 69 лет, увезли в Александровскую. Там уточнили, что обе они в состоянии средней тяжести.

В ДТП пострадал ребенок 2009 года. Его осматривают в больнице имени Раухфуса.

Фото: «ДТП и ЧП»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП»/vk.com

Как сообщили «Фонтанке» в АО «Третий парк», чья маршрутка № 210 пострадала в ДТП, водитель работает в компании с 2001 года, и это его первая авария. Он сообщил, что на небольшой скорости (данные ГЛОНАСС подтверждают, что она была 26 километров в час) двигался по Савушкина, когда его подрезал автомобиль. Уходя от столкновения, ПАЗ попал в занос на скользкой дороге, и он врезался в столб. Маршрутный автобус 2016 года выпуска.

В «Третьем парке» заявили, что расследование инцидента продолжается, все пассажиры были застрахованы и могут обратиться за возмещением в канцелярию предприятия.

Как писала «Фонтанка», авария произошла около 10 часов утра напротив дома 103 по улице Савушкина. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута К-210 (обслуживает АО «Третий парк») не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

michailPotapov
Это полный непрофессионализм. С пассажирами за спиной он уходил от столкновения ??? По правилам нужно тормозить а не совершать кульбиты !
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний