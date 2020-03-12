«Летчик» на бетономешалке опрокинулся поперек ЗСД на двухъярусном мосту через Морской канал
Авария с миксером собрала пробку на Западном скоростном диаметре в Петербурге. «Перевертыш» оставил для водителей только одну свободную полосу.
В первом часу дня 12 марта на Центральном участке ЗСД опрокинулся автобетоносмеситель, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария произошла на двухъярусном мосту через Морской канал при движении в южном направлении, и для проезда осталась одна полоса, предупреждает «Магистраль Северной столицы» в приложении «Ваш ЗСД».
По словам очевидцев, водитель миксера не справился со скоростью. «У меня на глазах все случилось, миксер летел по крайней правой полосе минимум 110 км/ч, я ещё удивился, куда он торопится так, потом в тоннеле еду в левом ряду — и вдруг справа наперерез выскакивает миксер, его разворачивает, он бьётся в ограждение и переворачивается на бок. Хорошо, что никого не задел, все успели оттормозиться», — рассказывает участник «ДТП и ЧП» Василий.
О пострадавших не сообщается. На кадрах с места ДТП видно, что на месте работают спецтехника и представители оператора магистрали. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на ЗСД собралась полуторакилометровая пробка в сторону набережной Екатерингофки.