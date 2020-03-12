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12.03.2020 09:25
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Печать

Почти два миллиона пропали ночью из сейфа предприятия, занимающегося выпечкой, в Петербурге

Личные деньги финдиректора пропали за 40 минут из металлического ящика, установленного в кабинете предприятия в Выборгском районе.

Полторамиллиона в рублях и полторы тысячи в евро пропали из сейфа коммерческой структуры на проспекте Культуры в ночь на 11 марта. Полиция района проверяет сотрудников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 марта, заявление от финансового директора предприятия, специализирующегося на выпечке и производстве компонентов для нее, поступило 11 марта около девяти вечера. Женщина с точностью указала время пропажи её личных средств, а также 33 тысяч, которые в сейф положила бухгалтер компании, — с 01:52 до 02:26 ночи среды.

У ящика, где хранились средства, оперативники нашли лишь следы обуви, которая вполне могла принадлежать и не вору.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Отметим, что здание предприятия находится отдельно от других построек. И чужим в него попасть не просто.

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Комментарии (4)

M_Mary
Позорище полное, начиная с заголовка!
Сергей Бойцов
Правила русского языка
Alkaline
Почему "полторамиллиона" написано слитно, а "полторы тысячи" - раздельно?..
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