Reuters: Трамп может объявить режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом 11 марта пишет Reuters со ссылкой на свои источники.



По данным издания, такое решение позволит Трампу выделить средства федерального бюджета на борьбу с заболеванием. Без режима ЧС расходы должен одобрить конгресс. Отметим, ранее американские власти уже выделили более 8 млрд долларов на эти цели. Администрация президента США считает, что необходимы дополнительные средства — до 40 млрд долларов — на стимулирование экономики и компенсации сотрудникам, которые пропускают работу.