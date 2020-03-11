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11.03.2020 21:15
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Reuters: Трамп может объявить режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом 11 марта пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, такое решение позволит Трампу выделить средства федерального бюджета на борьбу с заболеванием. Без режима ЧС расходы должен одобрить конгресс. Отметим, ранее американские власти уже выделили более 8 млрд долларов на эти цели. Администрация президента США считает, что необходимы дополнительные средства — до 40 млрд долларов — на стимулирование экономики и компенсации сотрудникам, которые пропускают работу.

Всемирная организации здравоохранения 11 марта объявила коронавирус Covid-19 пандемией. По последним данным, в России заболели 28 человек, в том числе ребёнок.

С 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.

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