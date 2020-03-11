Из-за коронавируса Абхазия закроет границу с Грузией с 14 марта
Граница между Абхазией и Грузией, которая проходит по реке Ингур, с 14 марта будет закрыта. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
На сайте правительства Абхазии сообщается о том, что в среду, 11 марта, будет издано соответствующее распоряжение и.о. президента Абхазии о полном ограничении пересечения абхазо-грузинской границы с указанием конкретного срока. Помимо этого жителям Абхазии рекомендовано не выезжать за пределы страны, в особенности туда, где уже зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.
По данным ТАСС, с 26 февраля границу Абхазии с Грузией по реке Ингур могли пересекать лишь те, кто нуждался в медицинской помощи, при обязательном наличии документов из Минздрава и спецпропуска Службы госбезопасности Абхазии. В Грузии сейчас выявлено 23 случая заражения коронавирусом, 126 человек находятся в карантине, еще 46 — под наблюдением врачей. Большая часть из них заразилась в Италии.
Напомним, Италия — одна из самых пострадавших из-за 2019-nCoV стран. В частности, в республике уже зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из-за эпидемии страна вводит экстренные меры.