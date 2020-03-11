Из-за коронавируса Абхазия закроет границу с Грузией с 14 марта

Граница между Абхазией и Грузией, которая проходит по реке Ингур, с 14 марта будет закрыта. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



На сайте правительства Абхазии сообщается о том, что в среду, 11 марта, будет издано соответствующее распоряжение и.о. президента Абхазии о полном ограничении пересечения абхазо-грузинской границы с указанием конкретного срока. Помимо этого жителям Абхазии рекомендовано не выезжать за пределы страны, в особенности туда, где уже зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.