Смольный возбудил расследование после информации о вывозе строительного мусора от СКК

Комитет по природопользованию возбудил административное расследование после того, как 47news рассказали о вывозе строительных отходов с площадки СКК на Митрофаньевское шоссе. Подрядчик демонтажа не считает это важной темой для разговора.

Как уточняет комитет 11 марта, речь идет о ч.1 ст. 8.2. КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления). «По результатам проведения расследования будет дана оценка законности деятельности по вывозу строительных отходов, — сообщают чиновники. — В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности».

Поводом комитет называет информацию «средств массовой информации», которые проследили «путь двух грузовиков от места выполнения работ по демонтажу Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК) до места предполагаемой незаконной разгрузки». «В публикации приведены видео- и фотоматериалы, указывающие на наличие признаков состава административных правонарушений, — признают в Смольном. — В рамках административного расследования будет произведен отбор проб строительных грунтов, завезенных на территорию вблизи Митрофаньевского шоссе». Комитет не называет СМИ, но излагает канву материала 47news, который вышел накануне. Издание установило, что строительный мусор вывозили грузовики ООО «Совок.ру». Директор Денис Чеботарь сообщил «Фонтанке», что не в курсе, занимаются ли его машины транспортировкой «строяка» от СКК. Судя по всему, у компании неимоверный портфель заказов. В противном случае сложно объяснить, каким образом ее руководитель не отслеживает работу на самой скандальной стройплощадке страны последнего времени.