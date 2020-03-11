FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
72.02р81.86р
11.03.2020 16:14
0
Печать

Молодую петербурженку будут судить за кражу двух орловских рысаков

Жительницу Петербурга обвиняют в краже двух лошадей. Уголовное дело передано в Красносельский суд, сообщает городская прокуратура 11 марта.

По версии следствия, в феврале молодая безработная горожанка предложила хозяину двух лошадей, которые содержатся в конюшне Красносельского района, присмотреть за животными. Владелец двух орловских рысаков долгое время не навещал своих подопечных. Девушка решила поучаствовать в судьбе породистых лошадок и в интернете опубликовала объявление об их продаже. Покупатель из Ленинградской области нашёлся быстро.

Хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. Животных ему вернули, а в отношении девушки возбудили уголовное дело о краже.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний