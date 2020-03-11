Молодую петербурженку будут судить за кражу двух орловских рысаков
Жительницу Петербурга обвиняют в краже двух лошадей. Уголовное дело передано в Красносельский суд, сообщает городская прокуратура 11 марта.
По версии следствия, в феврале молодая безработная горожанка предложила хозяину двух лошадей, которые содержатся в конюшне Красносельского района, присмотреть за животными. Владелец двух орловских рысаков долгое время не навещал своих подопечных. Девушка решила поучаствовать в судьбе породистых лошадок и в интернете опубликовала объявление об их продаже. Покупатель из Ленинградской области нашёлся быстро.
Хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. Животных ему вернули, а в отношении девушки возбудили уголовное дело о краже.