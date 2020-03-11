Житель острова Декабристов два дня праздновал свой день рождения, а в финале устроил стрельбу из карабина «Вепрь». Шоу понравилось не всем.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 марта, сообщение о выстрелах на Васильевском острове поступило накануне вечером. Обеспокоенный очевидец рассказал, что с балкона одного из домов по Морской набережной из ружья палят подростки.

