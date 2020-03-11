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11.03.2020 10:25
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Житель острова Декабристов решил показать друзьям новый карабин и устроил стрельбу с балкона

Житель острова Декабристов два дня праздновал свой день рождения, а в финале устроил стрельбу из карабина «Вепрь». Шоу понравилось не всем.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 марта, сообщение о выстрелах на Васильевском острове поступило накануне вечером. Обеспокоенный очевидец рассказал, что с балкона одного из домов по Морской набережной из ружья палят подростки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Прибывшие на место сотрудники полиции никаких школьников не нашли. Зато во втором корпусе дома №23 задержали нетрезвого мужчину, которому 9 марта исполнилось 37 лет. Возможно, празднование слегка затянулось.

Правоохранители установили, что именинник около 10 раз выстрелил из карабина, стоя с друзьями на общем балконе 12 этажа. Так ранее не имевший дел с Уголовным кодексом петербуржец стал фигурантом дела по статье о хулиганстве. Также на него оформили административный протокол.

По данным «Фонтанки», нарушитель увлекается охотой и коллекционированием огнестрельного оружия. В своих соцсетях он показывает свои травматические пистолеты и карабины — «Сайгу» и «Вепрь». Последний он, вероятно, подарил себе на день рождения, так как о покупке мужчина рассказал в конце февраля.

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