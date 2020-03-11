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11.03.2020 10:20
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На КАД у «Тойоты» вырвало колесо. Сначала её подрезал один водитель, а потом не заметил другой

Затор длиной около 2,3 километра образовался в юго-западной части КАД из-за ДТП утром 11 марта.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на 50-м километре наружного кольца, в районе Горбунков, столкнулись «Хёндэ» и «Тойота», у второй машины в результате аварии вырвало колесо.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Что касается обстоятельств, возможно, это был наезд на стоящее транспортное средство. «Я ехал в 8:40, эта «Тойота» стояла одна в среднем ряду на аварийке, без знаков, — рассказывает Александр. — Кто-то её всё-таки не заметил». «В 8:31 видели, как мужчина на Nissan X-Trail подрезал Toyota RAV4, в результате она уехала в отбойник. «Ниссан» уехал дальше, не остановившись, — пишет Никита. — «Хёндэ» влетел уже позже».

vk.com/spb_today

По статистике в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие аварии происходят регулярно и часто заканчиваются серьёзными травмами или смертями.

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