В стоящий на КАД автомобиль, как известно, по статистике врезаются не позднее чем через 5–8 минут. «Фонтанка» много раз писала об опасности остановки на магистрали, и вот очередное видео, которое демонстрирует, как это происходит.



Запись регистратора, сделанную утром 25 февраля на юго-западе КАД в районе Ульянки, очевидец опубликовал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На ней видно, как цистерна с логотипом «РосГаз» задевает стоящий у обочины грузовик, предположительно, ГАЗ, и срывает с него часть кузова. Звук удара хорошо слышен даже сквозь музыку, играющую в машине с видеорегистратором.