Новый пример наезда на стоящий транспорт на КАД: цистерна сдирает кузов с грузовика
В стоящий на КАД автомобиль, как известно, по статистике врезаются не позднее чем через 5–8 минут. «Фонтанка» много раз писала об опасности остановки на магистрали, и вот очередное видео, которое демонстрирует, как это происходит.
Запись регистратора, сделанную утром 25 февраля на юго-западе КАД в районе Ульянки, очевидец опубликовал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На ней видно, как цистерна с логотипом «РосГаз» задевает стоящий у обочины грузовик, предположительно, ГАЗ, и срывает с него часть кузова. Звук удара хорошо слышен даже сквозь музыку, играющую в машине с видеорегистратором.
После удара цистерна тормозит, оставляя за собой облако пыли, а хозяин регистратора едет дальше.
За последние дни было несколько тяжёлых аварий, происходивших как раз по этому сценарию – из-за наезда на стоящее транспортное средство. Чаще такое бывает на скоростных магистралях, но случается и на городских улицах, и на региональных дорогах. Так, врезавшись в припаркованную «Сканию», тяжёлые травмы получила женщина-водитель «Шкоды Фабии» утром 25 февраля под Гатчиной. 24 февраля на ЗСД в остановившийся на обочине из-за пробитого колеса MAN въехала Scania с прицепом, затем к ним присоединился грузовой Volvo, переломы получил один из водителей. 23 февраля на КАД легковушку занесло в стоящий грузовик, а затем её пассажира сбила другая машина. За пару часов до этого, вечером 24-го, в Петергофе BMW влетел в стоящий автобус, посмотрите, что стало с дорогой машиной.
11 февраля 18-летний парень разбился на КАД, прилетев в грузовик дорожников. В тот же день на проспекте Культуры водитель маршрутки получил серьезные травмы, врезавшись в припаркованную фуру. А 19 февраля на Коломяжском проспекте Mitsubishi Galant въехал в стоящий КамАЗ дорожников, о чем днем позже рассказал сам водитель легковушки.