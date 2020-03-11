«Я зову его Дональдом». Путин оценил отношения России и США на троечку

«Между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Так оценил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» уровень отношений между Россией и США президент России.



Как пишет ТАСС 11 марта, Путина попросили оценить отношения двух стран по пятибалльной шкале. «Ну, где-то на троечку», — ответил президент.



Он все-таки нашел положительные моменты в российско-американских отношениях, например в области сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также напомнил о росте взаимного товарооборота в 2018–2019 годах.

