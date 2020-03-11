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11.03.2020 09:54
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«Я зову его Дональдом». Путин оценил отношения России и США на троечку

«Между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Так оценил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» уровень отношений между Россией и США президент России.

Как пишет ТАСС 11 марта, Путина попросили оценить отношения двух стран по пятибалльной шкале. «Ну, где-то на троечку», — ответил президент.

Он все-таки нашел положительные моменты в российско-американских отношениях, например в области сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также напомнил о росте взаимного товарооборота в 2018–2019 годах.

Говоря о своих отношениях с американскими президентами, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени.

«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал российский лидер.

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Комментарии (4)

prosto_5e4ce2877d5fb
Было бы странно, если бы они называли друг друга иначе, например, Опанасом и Скоттом.
Modest_5e4ce41f7533b
Я бы на месте великого геополитика призадумался о том, что делать с хлынувшей на улицы толпой. Нет, не идейных противников его мечты о возродившейся империи, а оставшихся без доходов иптечников и просто закредитованных по самое "нехочу" простаков. От любви до ненависти всего два-три просроченных платежа.
bessalamuchus
назови меня тихо по имени
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