УЕФА не планирует откладывать ЕВРО-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) просит правительства европейских стран обеспечить проведение чемпионата Европы-2020 в срок. Об этом пишет РИА Новости 11 марта.
«Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает, что город может принимать игры ЕВРО-2020, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с COVID-19 и в то же время он предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», - говорится в письме, которое направлено в адрес органов власти принимающих чемпионат стран.
В 2020 году чемпионат должен пройти в 12 городах Европы в период с 12 июня по 12 июля. УЕФА, якобы, готово, самое большее, перенести несколько матчей, из городов, где зафиксированы вспышки коронавируса.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 110 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 100 странах мира.