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11.03.2020 07:54
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На севере Петербурга под окнами школы уложили «Вольво» вверх тормашками

Вверх колёсами перевернулся легковой автомобиль на тихой улице в Выборгском районе Петербурга в ночь с 10 на 11 марта.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на улице Сикейроса, у дома 19, корпус 1, то есть рядом со школой, опрокинулся «Вольво». Второй участник аварии, видимо, пикап. По словам подписчика группы Ильи, водитель «Вольво», судя по всему, выезжал из двора и получил удар в бок от пикапа.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На место прибыли пожарные и Скорая помощь. Есть ли пострадавшие, не сообщается. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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