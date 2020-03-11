Вверх колёсами перевернулся легковой автомобиль на тихой улице в Выборгском районе Петербурга в ночь с 10 на 11 марта.



Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на улице Сикейроса, у дома 19, корпус 1, то есть рядом со школой, опрокинулся «Вольво». Второй участник аварии, видимо, пикап. По словам подписчика группы Ильи, водитель «Вольво», судя по всему, выезжал из двора и получил удар в бок от пикапа.