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10.03.2020 16:35
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Лидер испанских правых заразился коронавирусом. Накануне его партия провела массовый митинг

Председатель Vox, национально-консервативной политическая силы, оказался на карантине после того, как у него выявили 2019-nCoV.

«Результаты тестов Хавьера Ортеги Смита на COVID-19 оказались положительными», — цитирует 10 марта заявление партии издание El Pais.

Лидер правых извинился перед сторонниками за то, что в воскресенье, 8 марта, его партия провела 9-тысячный митинг в Мадриде. «Это была ошибка, за которую мы просим прощения», — говорится в заявлении Vox. Все депутаты политической силы переведены на удаленную работу.

Испанский минздрав сообщил о 1622 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

Напомним, что накануне коронавирус выявили у лидера итальянских демократов, а президент Эстонии решила провериться на эту инфекцию после посещения США.

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