Лидер испанских правых заразился коронавирусом. Накануне его партия провела массовый митинг

Председатель Vox, национально-консервативной политическая силы, оказался на карантине после того, как у него выявили 2019-nCoV.

«Результаты тестов Хавьера Ортеги Смита на COVID-19 оказались положительными», — цитирует 10 марта заявление партии издание El Pais.

Лидер правых извинился перед сторонниками за то, что в воскресенье, 8 марта, его партия провела 9-тысячный митинг в Мадриде. «Это была ошибка, за которую мы просим прощения», — говорится в заявлении Vox. Все депутаты политической силы переведены на удаленную работу.