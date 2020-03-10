Лидер испанских правых заразился коронавирусом. Накануне его партия провела массовый митинг
Председатель Vox, национально-консервативной политическая силы, оказался на карантине после того, как у него выявили 2019-nCoV.
«Результаты тестов Хавьера Ортеги Смита на COVID-19 оказались положительными», — цитирует 10 марта заявление партии издание El Pais.
Лидер правых извинился перед сторонниками за то, что в воскресенье, 8 марта, его партия провела 9-тысячный митинг в Мадриде. «Это была ошибка, за которую мы просим прощения», — говорится в заявлении Vox. Все депутаты политической силы переведены на удаленную работу.
Испанский минздрав сообщил о 1622 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.
Напомним, что накануне коронавирус выявили у лидера итальянских демократов, а президент Эстонии решила провериться на эту инфекцию после посещения США.