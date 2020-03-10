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10.03.2020 14:50
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Третий российский велогонщик госпитализирован с коронавирусом в ОАЭ

Еще один велогонщик команды "Газпром-Русвело" госпитализирован в Абу-Даби с положительными результатом на коронавирус. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила пресс-служба команды.

"После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду, чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени", - заявил Страхов.

Таким образом Страхов стал третьим членом команды "Газпром-Русвело", госпитализированным из-за коронавируса. Отметим, что еще накануне велогонщик в интервью "Фонтанке" рассказал, что происходит за закрытыми дверями отеля, где заперли российскую велокоманду из-за карантина.

Ранее организаторы страны отменили два этапа многодневной гонки «Тур ОАЭ» после того, как два итальянских сотрудника одной из команд сдали положительные тесты на наличие вируса.

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Комментарии (1)

alexpv
-Позвольте, но ведь землетрясения не было...
-А жертвы есть
(C)
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