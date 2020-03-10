Третий российский велогонщик госпитализирован с коронавирусом в ОАЭ

Еще один велогонщик команды "Газпром-Русвело" госпитализирован в Абу-Даби с положительными результатом на коронавирус. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила пресс-служба команды.



"После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду, чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени", - заявил Страхов.