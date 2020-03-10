«В любое время». ЦИК отреагировала на инициативу о досрочных выборах в Госдуму
В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заверили, что готовы к проведению парламентских выборов после изменения Конституции.
«ЦИК и избирательная система в целом готова проводить выборы, которые, так скажем, назначаются в любое время, система в целом не связана со специальными датами. Когда назначаются выборы, тогда и проводятся», — цитирует 10 марта заявление секретаря ЦИК Майи Гришиной РИА «Новости».
По ее словам, российская избирательная система в соответствии с законодательством сделана так, что выборы могут организовать, когда это понадобится.
Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня рассказал о возможности досрочных выборов в Госдуму после изменения Конституции. Затем депутат от «Единой России» Александр Карелин сообщил о внесении ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции специальной поправки о досрочных выборах парламента.