Банк России собирается увеличить максимальную сумму перевода по телефону до 2 млн рублей

Банк России предложил увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей с нынешних 600 тысяч. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



«Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующие изменения прописаны в проекте положения «О платежной системе Банка России», — говорится в сообщении.

Система быстрых платежей была запущена в январе 2019 года. Она позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.