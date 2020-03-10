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10.03.2020 12:57
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Банк России собирается увеличить максимальную сумму перевода по телефону до 2 млн рублей

Банк России предложил увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн рублей с нынешних 600 тысяч. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующие изменения прописаны в проекте положения «О платежной системе Банка России», — говорится в сообщении.

Система быстрых платежей была запущена в январе 2019 года. Она позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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