В Ленобласти ожидается мокрый снег, дороги будут поливать солью

В Петербурге весна, а в Ленинградской области борются со снегом. В ближайшие три дня в регионе ожидаются скачки температуры воздуха и сильные дожди с мокрым снегом, в связи с чем дорожные службы готовятся к очередному бою со стихией.
Как рассказали «Фонтанке» 10 марта в пресс-службе областного дорожного комитета, по прогнозам синоптиков, ожидаются ветер порывами до 13 м/с и сильная гололедица. Дорожники планируют использовать солевые растворы. Ниже нуля температура будет опускаться каждую ночь, а в четверг может пойти снег, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
За минувшие выходные дни от снега были очищены 250 километров региональных трасс, работали 116 единиц спецтехники. Автомобилисты подали на горячую линию (8–812–251–42–84) 12 заявок по обслуживанию магистралей, больше всего — во Всеволожском, Гатчинском и Приозерском районах.