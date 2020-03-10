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10.03.2020 08:25
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Как подставляют на КАД: срежиссированное ДТП попало на видео

Видеорегистратор большегруза, ехавшего по КАД, записал, как двое злоумышленников организуют автоподставу.

Сообщники – один на белой «Мазде 6», другой на белой «Тойоте Камри» – выехали на кольцо с Мурманского шоссе, осмотрелись и выбрали в качестве жертвы водителя «Шкоды Румстера» в левом ряду, рассказывает 10 марта «Мегаполис». «Мазда» заняла место перед «Шкодой», «Тойота» же двигалась во втором ряду чуть позади.

Фото: megapolisonline.ru

«Мазда» стала замедлять скорость, и водитель «Шкоды», потеряв терпение, решил обойти её по третьему ряду. Но когда он начал перестраиваться вправо, туда же со второго ряда влезла «Тойота». Таким образом водитель «Шкоды» оказался виновен: не уступил дорогу «Тойоте», которая была для него помехой справа.

Видеозапись была сделана вечером 6 марта на внешнем кольце КАД, отмечает «Мегаполис».

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Комментарии (11)

Oleg_I
Довольно глупо играть в подобное на КАД. Пока разбираются, обоих снесут в тотал. Ну, у подобных граждан в принципе мозгов негусто...
gencon
С точки зрения хронологии - да, подстава. Мазда с крайне правого перестроилась в левый ряд, чтобы тормозить поток. Камри тоже неадекватно жмет по тискам мешая тем кто сзади. Скорее всего южане, для них это игра, а в случае, серьезных последствий они бы слились. Скорее всего у Камри помятая бочина, и владелец хотел отремонтировать за счет шкоды. Но к чему такие риски? Вызвал мента во дворе и все оформил. Россия как была в 17-м веке, так и остается. А СМИ про 90-е......какие там 90-е. 17 век и точка.
latnik
Что за фантазии? Подстава? Что за бред! Таких "подстав" каждый день сотнями на дорогах, постоянные перестроения не глядя, а многие и не знают каковы правила перестроения... Да и глупо заниматься подставами на КАД, тем более на таких машинах, снять можно копейки, и рисков быть снесенными на миллион! Куда проще и безопаснее на простой дороге в городе. Так что у автора видео постпраздичный бред.
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