Как подставляют на КАД: срежиссированное ДТП попало на видео
Видеорегистратор большегруза, ехавшего по КАД, записал, как двое злоумышленников организуют автоподставу.
Сообщники – один на белой «Мазде 6», другой на белой «Тойоте Камри» – выехали на кольцо с Мурманского шоссе, осмотрелись и выбрали в качестве жертвы водителя «Шкоды Румстера» в левом ряду, рассказывает 10 марта «Мегаполис». «Мазда» заняла место перед «Шкодой», «Тойота» же двигалась во втором ряду чуть позади.
«Мазда» стала замедлять скорость, и водитель «Шкоды», потеряв терпение, решил обойти её по третьему ряду. Но когда он начал перестраиваться вправо, туда же со второго ряда влезла «Тойота». Таким образом водитель «Шкоды» оказался виновен: не уступил дорогу «Тойоте», которая была для него помехой справа.
Видеозапись была сделана вечером 6 марта на внешнем кольце КАД, отмечает «Мегаполис».