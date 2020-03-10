gencon 10 Мар 2020 в 10:23 10 Мар 2020 в 10:23

С точки зрения хронологии - да, подстава. Мазда с крайне правого перестроилась в левый ряд, чтобы тормозить поток. Камри тоже неадекватно жмет по тискам мешая тем кто сзади. Скорее всего южане, для них это игра, а в случае, серьезных последствий они бы слились. Скорее всего у Камри помятая бочина, и владелец хотел отремонтировать за счет шкоды. Но к чему такие риски? Вызвал мента во дворе и все оформил. Россия как была в 17-м веке, так и остается. А СМИ про 90-е......какие там 90-е. 17 век и точка.