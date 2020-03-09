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09.03.2020 20:48
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На «Светлане» догорает водород в шести баллонах. Эвакуировали 30 человек

На территории завода в Выборгском районе Петербурга догорает водород в шести емкостях. Из рядом стоящего здания эвакуировали 30 человек.

Как сообщает региональное управление МЧС, вызов на завод пришёл в половину восьмого вечера 9 марта. Горит водород в шести емкостях по 10 кубических метров. «Происходит факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода», - добавили в ведомстве и отметили, что территорию арендует ООО «Энергетик». Эвакуировать пришлось 30 человек из находящегося рядом административного здания.

Как сообщалось ранее, взрыв и последующее горение водорода был зафиксирован на проспекте Энгельса, дом 27. Завод в настоящее время не функционирует, часть помещений перестраивается, другая отдана арендаторам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

OldObyvatel
"Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов".©
260627961
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Nationalverrater_2
жадные бездари - "эффективные менеджеры" доконали Светлану, которая даже в блокаду работала. Тысячи жителей города там работали.И то - нафига напрягаться, налаживать выгодное производство? Эффективнее всего - обанкротить завод, расфигачить инфраструктуру, а землю продать по бетонные высотные термитники для поедателей пальмово-соевого корма. Бабло -в личный карман и свалить на вражий Запад.
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