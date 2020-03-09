На «Светлане» догорает водород в шести баллонах. Эвакуировали 30 человек

На территории завода в Выборгском районе Петербурга догорает водород в шести емкостях. Из рядом стоящего здания эвакуировали 30 человек.



Как сообщает региональное управление МЧС, вызов на завод пришёл в половину восьмого вечера 9 марта. Горит водород в шести емкостях по 10 кубических метров. «Происходит факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода», - добавили в ведомстве и отметили, что территорию арендует ООО «Энергетик». Эвакуировать пришлось 30 человек из находящегося рядом административного здания.