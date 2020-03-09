Музыкальный стриминговый сервис Spotify готовится к запуску в России. Конкурент «Яндекс.Музыки» станет доступным в ближайшие месяцы

Spotify готов запуститься в России. Сотрудники уже готовы к работе и арендовали офис в столичном коворкинге.

Как сообщают источники Forbes 9 марта, стриминговый музыкальный сервис арендовал для своих сотрудников рабочие места в бизнес-центре «Белая площадь» ещё в декабре 2019 года. Запуск намечен на второй квартал 2020 года. Стоимость месячной подписки будет такой же, как и у российской «Яндекс.Музыки».

Сервис уже пытался зайти на российский рынок в 2015 году, но тогда ему помешал кризис и закон о запрете хранения персональных данных пользователей из РФ за пределами страны.