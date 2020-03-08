Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд

В Следственном комитете закончили допрос 14-летнего подозреваемого в гибели сверстника в Колпинском районе Петербурга. Избирать меру пресечения ему собираются 8 марта, защита единодушна со следователями.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Артём Баконин, его подзащитного готовятся везти в суд. Следствие намерено просить для него домашний арест, адвокат также будет ходатайствовать оставить подростка дома.

В этом случае ему предстоит вернуться по месту регистрации — в квартиру на улице Ижорского Батальона, где накануне вечером после выстрела из ИЖ-81 погиб его 15-летний приятель. Подросток признаёт вину в убийстве, но не преднамеренном, говорит Баконин. Ружьё, которое принадлежит отцу-судье, он взял, чтобы впечатлить друзей, и стрелять не собирался.