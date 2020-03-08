Сын судьи признал, что выстрелил в друга. После ночи в лесу и допроса его везут в суд
В Следственном комитете закончили допрос 14-летнего подозреваемого в гибели сверстника в Колпинском районе Петербурга. Избирать меру пресечения ему собираются 8 марта, защита единодушна со следователями.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Артём Баконин, его подзащитного готовятся везти в суд. Следствие намерено просить для него домашний арест, адвокат также будет ходатайствовать оставить подростка дома.
В этом случае ему предстоит вернуться по месту регистрации — в квартиру на улице Ижорского Батальона, где накануне вечером после выстрела из ИЖ-81 погиб его 15-летний приятель. Подросток признаёт вину в убийстве, но не преднамеренном, говорит Баконин. Ружьё, которое принадлежит отцу-судье, он взял, чтобы впечатлить друзей, и стрелять не собирался.
Мать погибшего подтвердила, что её сын и подозреваемый были в хороших отношениях. Случившееся она называет случайностью и результатом неосторожного обращения с оружием, которое хранится дома. «Что-то пришло в голову взять это ружье и попугать, почему-то там оказался патрон», — рассказала она РБК.
После смерти приятеля сын судьи сбежал с места происшествия. Его искали с собаками, опасаясь за самого подростка. Отыскать его удалось наутро в Пушкине. По словам адвоката, мальчик провёл ночь в лесу, его состояние описал одним словом: «Хреновое».