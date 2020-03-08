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08.03.2020 18:24
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Автомобиль вылетел в кювет и врезался в столб у границы с Финляндией, пострадали двое

Тяжёлыми травмами закончилось путешествие в Финляндию, так толком и не начавшись. В Выборгском районе Ленобласти «Сан Ёнг» на подъезде к МАПП «Брусничное» сошёл с дистанции.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла около полудня 8 марта. Легковушка, за рулём которой был мужчина 1968 года рождения, вылетела с трассы и угодила в опору освежения.

В результате ДТП и водитель, и пассажирка 1973 г. р. были госпитализированы с места происшествия с тяжёлыми травмами.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (2)

OlegK
Хотел быть первее на пару машин.
193121
"рождения, вылетела с трассы и угодила в опору освежения." - опора освежения - это не рядовой объект. Надо было ее поискать.
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