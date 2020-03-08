Автомобиль вылетел в кювет и врезался в столб у границы с Финляндией, пострадали двое

Тяжёлыми травмами закончилось путешествие в Финляндию, так толком и не начавшись. В Выборгском районе Ленобласти «Сан Ёнг» на подъезде к МАПП «Брусничное» сошёл с дистанции.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла около полудня 8 марта. Легковушка, за рулём которой был мужчина 1968 года рождения, вылетела с трассы и угодила в опору освежения.

В результате ДТП и водитель, и пассажирка 1973 г. р. были госпитализированы с места происшествия с тяжёлыми травмами.