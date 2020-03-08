FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
67.52р75.84р
08.03.2020 17:36
2
Печать

В Царском Селе показали, что любили Little Big за год до «Евровидения»

Петербургская рейв-группа Little Big уже полтора года вдохновляет музейщиков «Царского Села» проводить время с огоньком. Так, под прошлый Новый год (2019-й) коллектив записал собственный ролик в стилистике skibidi-челленджа. Танцевать под песню группы, которой суждено в 2020-м представлять Россию на «Евровидении», тогда отважились самые разные отделы коллектива и его руководство — от директора Ольги Таратыновой до садовников и гардеробщиц.

Веселый эксперимент в музее-заповеднике запомнился — с тех пор его регулярно вспоминают: например, на прошлую акцию «Музейная неделя» в мае 2019-го его повторно выложили в соцсети.

Так что не обозначить свою причастность к успеху Little Big, когда те попали на «Евровидение», было бы излишней скромностью — и вот, в мае 2020-го «Царское Село» опять танцует, а мы вспоминаем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Nationalverrater_2
Надо возбуждить на них уголовное дело за оскорбление чуйств. В то время, как лучшие сыны Отчизны, как один, напрягая все силы бьются на бармалейском фронте за родную Идлибщину - ети бездуховные западные подпевалы и наймиты Госдепа льют воду на вражий плетень и оскорбляют вражьими плясками наши скрепы и духовность в год 100500 летия битвы Князя Игоря с печенегами !!!
aaignat
В очередях перед китайцами вирусными пляски свои покажИте, а сейчас работой займитесь
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний