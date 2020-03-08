В Царском Селе показали, что любили Little Big за год до «Евровидения»
Петербургская рейв-группа Little Big уже полтора года вдохновляет музейщиков «Царского Села» проводить время с огоньком. Так, под прошлый Новый год (2019-й) коллектив записал собственный ролик в стилистике skibidi-челленджа. Танцевать под песню группы, которой суждено в 2020-м представлять Россию на «Евровидении», тогда отважились самые разные отделы коллектива и его руководство — от директора Ольги Таратыновой до садовников и гардеробщиц.
Веселый эксперимент в музее-заповеднике запомнился — с тех пор его регулярно вспоминают: например, на прошлую акцию «Музейная неделя» в мае 2019-го его повторно выложили в соцсети.
Так что не обозначить свою причастность к успеху Little Big, когда те попали на «Евровидение», было бы излишней скромностью — и вот, в мае 2020-го «Царское Село» опять танцует, а мы вспоминаем.