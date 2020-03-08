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08.03.2020 17:23
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Вальс автоинспекторов, раздетые пожарные и губернатор-пианист. Как в этом году поздравляли с 8 Марта

Международный женский день — повод для мужчин проявить смекалку и вызвать улыбку даже у самых хмурых дам — бегущих по улицам, едущих за рулем, проводящих время на службе, в больнице или уже не выходящих из дома.

Полнее всех палитра поздравлений получилась у силовиков. Оркестр Росгвардии устроил музыкальный праздник у стен Кремля.

Кузбасские полицейские выстроили из своих автомобилей гигантский цветок, сияющий светом проблесковых маячков.

Десантники из Иваново выстроились на плацу в надпись «С 8 марта», после чего раздали цветы и воздушные шарики посетительницам торгового комплекса.

Пожарные в Грозном поднялись по автолестнице с пациенткам детской больницы.

Подмосковные спасатели, работающие в Мособлпожспасе, «дали жару» и разделись, продемонстрировав оборудование.

МВД России собрало в одном ролике поздравления из разных городов — как сотрудники дарили цветы с лошадей, снегоходов, в электричках, на перекрестках и тротуарах.

Оркестр ЗВО пришел с мини-концертом домой к 100-летней защитнице блокадного Ленинграда Зое Зиновьевой, сыграв ей «Смуглянку», «Прощание славянки» и другие композиции.

Сотрудники военной автоинспекции исполнили вальс и даже, судя по фигурам танца, полонез на служебных автомобилях, под трогательную музыку.

Романтик нашелся и среди чиновников — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сыграл песню оскароносного композитора Джонни Мэндела «Тень твоей улыбки» из фильма «Кулик», вошедшую в топ-100 лучших песен из американских фильмов.

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Комментарии (2)

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MyAdmiral
Мда. Поздравления силовиков реально оправдывают мнение, что в их мозгах только одна извилина, и та - след от фуражки... Особенно десантники отличились, ну следовало ожидать - если постоянно кирпичи об голову ломать, такое и получается...
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