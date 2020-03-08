Вальс автоинспекторов, раздетые пожарные и губернатор-пианист. Как в этом году поздравляли с 8 Марта
Международный женский день — повод для мужчин проявить смекалку и вызвать улыбку даже у самых хмурых дам — бегущих по улицам, едущих за рулем, проводящих время на службе, в больнице или уже не выходящих из дома.
Полнее всех палитра поздравлений получилась у силовиков. Оркестр Росгвардии устроил музыкальный праздник у стен Кремля.
Кузбасские полицейские выстроили из своих автомобилей гигантский цветок, сияющий светом проблесковых маячков.
Десантники из Иваново выстроились на плацу в надпись «С 8 марта», после чего раздали цветы и воздушные шарики посетительницам торгового комплекса.
Пожарные в Грозном поднялись по автолестнице с пациенткам детской больницы.
Подмосковные спасатели, работающие в Мособлпожспасе, «дали жару» и разделись, продемонстрировав оборудование.
МВД России собрало в одном ролике поздравления из разных городов — как сотрудники дарили цветы с лошадей, снегоходов, в электричках, на перекрестках и тротуарах.
Оркестр ЗВО пришел с мини-концертом домой к 100-летней защитнице блокадного Ленинграда Зое Зиновьевой, сыграв ей «Смуглянку», «Прощание славянки» и другие композиции.
Сотрудники военной автоинспекции исполнили вальс и даже, судя по фигурам танца, полонез на служебных автомобилях, под трогательную музыку.
Сотрудники ВАИ поздравили женщин «автомобильным вальсом»— Минобороны России (@mod_russia) March 7, 2020
Водители включили световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин цифру восемь, обозначающую дату, которой посвящен этот «автомобильный вальс».#Минобороны pic.twitter.com/UO2xR3V1UO
Романтик нашелся и среди чиновников — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сыграл песню оскароносного композитора Джонни Мэндела «Тень твоей улыбки» из фильма «Кулик», вошедшую в топ-100 лучших песен из американских фильмов.