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08.03.2020 12:35
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Очередь в Эрмитаж достигла арки Главного штаба

Бесплатный вход в Эрмитаж собрал аншлаг на Дворцовой. Приличная очередь в главный музей Петербурга выстроилась еще в 9 утра, то есть за полтора часа до открытия — что зафиксировали камеры музея. Теперь же она достигает арки Главного штаба.

Посетители музея выкладывают снимки в социальные сети, выражая сомнение, что вообще смогут попасть в него в этот день. Особенной популярностью пользуются панорамные снимки — только они способны передать масштаб тяги горожан к экономии и искусству.

Скорость движения очереди можно оценить с помощью музейной веб-камеры.

Напомним, входной билет в Эрмитаж для российских граждан и граждан Республики Беларусь в любой обычный день стоит 400 рублей (в эту цену входит посещение главного музейного комплекса, Главного штаба и Зимнего дворца Петра I). Дети, студенты, пенсионеры и ряд других категорий граждан могут пройти в музей бесплатно в любой день.

Напомним, Эрмитаж принимает посетителей без оплаты каждый третий четверг месяца, а также 18 мая и 7 декабря. О бесплатном входе в качестве подарка для дам к 8 Марта стало известно 4 марта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Samal_5e4d4df31fec5
бедность не порок - конечно.. Но неужели не стыдно никому? Вот они - настоящие русские, это в крови - раздача блинов нашару с лопат, каша перовая с мясом, бесплатные билеты в цирк и вот такая вот культура - постоять три часа на ветру, чтобы сэкономить рубль-два. А потом возмущаются почему это мы такие бедные, так вы бы заработали за эти три часа эти 400 рублей 2-3 раза...
kran_5e4d90f982a4f
невзирая на эпидемии, коронавирус и предупреждения СЭС.... главное на халяву
alexadmin
До чего люди до 400 рублей жадные!
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