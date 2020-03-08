Бесплатный вход в Эрмитаж собрал аншлаг на Дворцовой. Приличная очередь в главный музей Петербурга выстроилась еще в 9 утра, то есть за полтора часа до открытия — что зафиксировали камеры музея. Теперь же она достигает арки Главного штаба.
Посетители музея выкладывают снимки в социальные сети, выражая сомнение, что вообще смогут попасть в него в этот день. Особенной популярностью пользуются панорамные снимки — только они способны передать масштаб тяги горожан к экономии и искусству.
Скорость движения очереди можно оценить с помощью музейной веб-камеры.
Напомним, входной билет в Эрмитаж для российских граждан и граждан Республики Беларусь в любой обычный день стоит 400 рублей (в эту цену входит посещение главного музейного комплекса, Главного штаба и Зимнего дворца Петра I). Дети, студенты, пенсионеры и ряд других категорий граждан могут пройти в музей бесплатно в любой день.
Напомним, Эрмитаж принимает посетителей без оплаты каждый третий четверг месяца, а также 18 мая и 7 декабря. О бесплатном входе в качестве подарка для дам к 8 Марта стало известно 4 марта.