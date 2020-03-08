Названы самые распространенные среди российских женщин профессии

Самой распространенной работой среди женщин в России является профессия продавца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за три квартала 2019 года.
Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин (таких на сентябрь 2019 года в России было 35,2 млн).
На втором месте по популярности у женщин работа в сфере образования — учителя, воспитатели, преподаватели вузов. Здесь заняты 10,1% женщин.
Тройку лидеров замыкает сфера бизнеса и администрирования с долей в 9,7% от всех работающих женщин.
Также в пятерку наиболее распространенных среди женщин профессий входят специалисты по экономике и администрированию (7,3%) и средний медицинский персонал (6,7%).
Накануне 8 Марта консалтинговая фирма Deloitte сообщила, что в России доля женщин-руководителей компаний выше, чем в среднем по миру. В стране женщина руководит каждой пятой компанией.
Эта цифра превышает общемировую статистику в 4,5 раза. При этом в Европе доля женщин среди CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) выше — 34,8%.
Как показали исследовании Deloitte, доля женщин среди руководителей топ-200 крупнейших компаний России составляет 6,5%.