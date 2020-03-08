Названы самые распространенные среди российских женщин профессии

Самой распространенной работой среди женщин в России является профессия продавца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за три квартала 2019 года.

Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин (таких на сентябрь 2019 года в России было 35,2 млн).

На втором месте по популярности у женщин работа в сфере образования — учителя, воспитатели, преподаватели вузов. Здесь заняты 10,1% женщин.

Тройку лидеров замыкает сфера бизнеса и администрирования с долей в 9,7% от всех работающих женщин.